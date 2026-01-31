موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان.. نفحات ربانية وأجر مضاعف

ليلة مباركة، تُرفع فيها الأعمال إلى الله، وتُكتب فيها الأقدار، ويُفيض الله فيها من رحماته على عباده.. إنها ليلة النصف من شهر شعبان المبارك.

وينصح العلماء في تلك الليلة المباركة بأن نغتنمها بالدعاء، والاستغفار، وقراءة القرآن، والقيام، لعلها تكون سببا في تبديل الأحوال إلى خير وفضل من الله تعالى.

وتبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 1447هـ من مغرب يوم الاثنين 14 شعبان الموافق 2 فبراير 2026، وتستمر حتى فجر الثلاثاء 15 شعبان الموافق 3 فبراير 2026.

أما الأيام البيض، فقد رغب سيدنا رسول الله ﷺ أمته في صيامها، فمن واظب على ذلك كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]

والأيام البيض هي أيام 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر شعبان المبارك أيام:

- الأحد 13 شعبان 1447 هـ الموافق 1 فبراير 2026 م

- السبت 14 رجب 1447 هـ الموافق 2 فبراير 2026 م

- الأحد 15 رجب 1447 هـ الموافق 3 فبراير 2026 م



وعن أجر ومنزلة الصيام يقول سيدنا النبي ﷺ: «في الجنّة ثمانية أبواب، فيها باب يُسمى الريّان، لا يدخله إلا الصائمون» (البخاري).



ومع الأيام البيض المباركة تجتمع سنة نبوية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صيام يوم الإثنين مع يوم الخميس من كل أسبوع، لتجتمع سُنتان نبويتان تضاعفان الأجر والثواب:

ما سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم؟

الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".



