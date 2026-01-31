إعلان

مصطفى حسنى: الأمان أعظم قيمة يبحث عنها الإنسان فى الدنيا

كتب : محمد قادوس

10:19 م 31/01/2026

الداعية الإسلامي مصطفي حسني

قال الداعية مصطفى حسنى، إن الإنسان حياته كلها اختيارات واختبارات، وكل اختيار هو تزاحم ما بين مجموعة قيم على الأقل تزاحم ما بين قيمتين وهختار أنهى قيمة.

وأضاف حسنى، ببرنامج «دولة التلاوة» مساء السبت، أن أعظم قيمة يبحث عنها الإنسان فى الدنيا هى قيمة الأمان سواء الأمان الجسدى أو المالى أو أمان الطعام، متابعًا: «لكن أهل الخير عندهم قيمة أعلى وهى الرحمة والعطاء، فصاروا من أولياء الله الصالحين».

مصطفى حسنى تحكيم دولة التلاوة

