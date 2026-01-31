مصطفى حسنى: الأمان أعظم قيمة يبحث عنها الإنسان فى الدنيا

قال الداعية مصطفى حسنى، إن الإنسان حياته كلها اختيارات واختبارات، وكل اختيار هو تزاحم ما بين مجموعة قيم على الأقل تزاحم ما بين قيمتين وهختار أنهى قيمة.

وأضاف حسنى، ببرنامج «دولة التلاوة» مساء السبت، أن أعظم قيمة يبحث عنها الإنسان فى الدنيا هى قيمة الأمان سواء الأمان الجسدى أو المالى أو أمان الطعام، متابعًا: «لكن أهل الخير عندهم قيمة أعلى وهى الرحمة والعطاء، فصاروا من أولياء الله الصالحين».

