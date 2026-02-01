هل المبعوث الأمريكي لـ العراق يشغل منصبه حاليًا؟



وكالات

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إن مارك سافايا، الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثا خاصا للعراق في أكتوبر، لم يعد يشغل هذا المنصب.

يأتي التغيير وسط تنامي التوتر بين واشنطن وبغداد بسبب مساعي واشنطن للحد من النفوذ الإيراني في السياسة العراقية.

وكان سافايا، وهو رجل أعمال عراقي أمريكي مسيحي، من بين عدد قليل من الأمريكيين من أصول عربية الذين عينهم ترامب في مناصب عليا، والذي كثف حملته الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة في 2024 لكسب أصوات العرب والمسلمين في ديترويت وعموم البلاد.

ولم يتضح على الفور سبب رحيل سافايا أو ما إذا كان سيتم تعيين بديل له، لكن مصادر وصفته بأنه "سوء إدارة" من سافايا في مواقف مهمة، منها فشله في منع ترشيح رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، وهي خطوة حذر ترامب بغداد منها علنا.

وذكرت المصادر، أن هناك اعتقادا بأن توم براك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، والذي سافر إلى أربيل في وقت سابق من الأسبوع الجاري للقاء قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، سيتولى حقيبة العراق في وزارة الخارجية.

ونفى سافايا، الخميس، أي تغيير في منصبه، قائلا: إنه لا يزال يعمل على استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتوليه المنصب رسميا، مضيفا أنه يتوقع إتمام هذه العملية قريبا.

ومنذ يوم الخميس، لم يعد حساب سافايا على إكس متاحا، بعد أن كان نشطا حتى وقت قريب.

وكان اختيار سافايا، الذي كان يدير نشاطا تجاريا للقنب في ديترويت ويرتبط بعلاقات وثيقة مع ترامب، مبعوثا أمرا مفاجئا لافتقاره إلى الخبرة الدبلوماسية.

وأفاد اثنان من المصادر بأنه لم يسافر إلى العراق رسميا منذ تعيينه في هذا المنصب.

وقال مسؤولان عراقيان إنه كان من المقرر أن يزور العراق ويعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين يوم الجمعة الماضي، لكنه ألغى هذه الاجتماعات فجأة.

ويأتي هذا بعد أيام من تحذير ترامب للعراق بأنه إذا اختار المالكي مجددا رئيسا للوزراء، فإن واشنطن لن تقدم أي دعم لهذا البلد المنتج للنفط وحليف الولايات المتحدة المقرب.

وكان المالكي قد نال ترشيحا لهذا المنصب من أكبر كتلة برلمانية عراقية قبل أيام، وفقا لسكاي نيوز.