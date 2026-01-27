أمين الفتوى: لا يجوز شرعًا اعتبار الذكاء الاصطناعي مرجعًا دينيًا

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أو المواقع الإلكترونية في تفسير القرآن أو إصدار الأحكام الشرعية أمر غير جائز، موضحًا أن هذه الوسائل لا تعدو كونها أدوات لجمع المعلومات المنتشرة على شبكة الإنترنت، والتي قد تكون مليئة بالأخطاء.

أوضح عبد السميع، خلال حديثه ببرنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن الفتوى الصحيحة تحتاج إلى عنصر بشري متخصص، يجمع أقوال العلماء ويدرس النصوص الشرعية وفق منهجية الأزهر، ثم يصدر الحكم بعناية وحكمة.

وأضاف أن هذه المواقع لا يمكن أن تكون بديلًا عن المفتي أو الفقيه، وأن التعامل معها باعتبارها مصدرًا للفتوى أو التفسير يُعد تهاونًا في أمر الدين.

