الشيخ أحمد خليل عن واقعة شاب يفعل فعل فاضح في الطريق العام

علّق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على تداول فيديو لشاب يمارس فعلًا فاضحًا داخل سيارته في الطريق العام، مؤكدًا أن مثل هذا التصرف مرفوض شرعًا وأخلاقيًا، لكن نشر الفيديو على مواقع التواصل يُضاعف الضرر ويؤذي الشخص والمجتمع.

وأضاف الشيخ خليل، في تصريحات له اليوم، أن الأولى للفتاة التي صوّرت الواقعة أن تتجه إلى الجهات المختصة فورًا لإيقاف الفعل واتخاذ الإجراءات القانونية، بدلاً من نشر الفيديو للعامة، موضحًا أن الإسلام يولي أهمية كبيرة لحفظ ستر الناس جميعًا، لا المسلم فقط، فالستر قيمة أخلاقية عليا تضمن كرامة الأفراد وسلامة المجتمع.

وأشار إلى أن التعامل مع مثل هذه المواقف يتطلب الحكمة والوعي الاجتماعي، فالنشر والفضائح العامة قد يؤدي إلى انتشار الفتنة وتدهور القيم الأخلاقية، بينما الإبلاغ للجهات الرسمية يحمي المجتمع ويصون حقوق الجميع.

وشدد الشيخ أحمد خليل على أن الستر والحفاظ على خصوصية الآخرين من مقاصد الشريعة العامة لكل الناس، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»، مؤكدًا أن معنى الستر أوسع من ذلك، فهو يشمل حماية كل إنسان من فضحه أو إيذائه بما يُعرضه للحرج أو الضرر.

وقال إن التربية الدينية والاجتماعية الصحيحة تعلم الشباب والفتاة ضبط النفس، والستر، والتصرف بحكمة، وأن توجيه الأفعال إلى المسار الشرعي والقانوني هو ما يحقق الخير للفرد والمجتمع معًا.