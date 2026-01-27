إعلان

موعد أذان وصلاة العشاء اليوم الثلاثاء 27 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : علي شبل

05:58 م 27/01/2026

موعد أذان العشاء

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 27 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العشاء، اليوم الثلاثاء 27 يناير، في تمام الساعة 6:48 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 م، الموافق 8 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:18 ص

الشروق 6:48 ص

الظُّهْرِ 12.08 م

العصر 3:07 م

المغرب 5:28 م

العشاء 6:48 م

عن سعد بن أَبي وقاصٍ -رضي الله عنه -قَالَ: «جَاءَ أعْرَابيٌّ إِلَى رَسولِ اللهِ - ﷺ- فَقَالَ: عَلِّمْنِي كَلاَمًا أقُولُهُ. قَالَ: «قُلْ: لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، اللهُ أكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ للهِ كَثيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالِمينَ، وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ» قَالَ: فهؤُلاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» رواه مسلم.

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إني أسألك بحسن ظني بك وبكل يقيني بلطفك ورحمتك وعطائك أن تهبنا خيرًا لا ينغلق بابه وأن تعطينا من الرضا ما تسعفنا أسبابه وأن ترزقنا رزقًا مدرارًا لا ينفد ولا ينقطع.

اللَّهُمَّ لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تأمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين، اللَّهُمَّ إنا نسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين، وفهم النبيين. اللهم آمين.

