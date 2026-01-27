إعلان

أمين الفتوى يحذر من الزواج عبر فتوى إلكترونية: قد يكون باطلًا شرعًا

كتب : علي شبل

08:39 م 27/01/2026

الدكتور محمد عبد السميع

حذر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من خطورة الاعتماد على محركات البحث أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضايا الشرعية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس يلجؤون إلى هذه الوسائل للحصول على أحكام الزواج أو الطلاق أو غيرها من المسائل الدينية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج باطلة أو محرمة.

وأوضح عبد السميع، خلال حديثه ببرنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن بعض الحالات تصل إلى حد أن يعيش شخص في علاقة غير صحيحة شرعًا بسبب اعتماده على فتوى خاطئة من الإنترنت، مؤكدًا أن الزواج الشرعي لا يكتمل إلا باستيفاء شروطه وأركانه وفق أحكام الفقه الإسلامي.

وأضاف أن هذه الوسائل يمكن أن تساعد في جمع المعلومات، لكنها لا تصلح أن تكون مصدرًا لإصدار الأحكام الشرعية، مشددًا على أن المسلم يجب أن يواكب التطور ويستفيد من التكنولوجيا، لكن دون أن يستغني بالآلة عن الإنسان أو يجعلها المرجع الديني المعتمد.

الدكتور محمد عبد السميع الزواج عبر فتوى إلكترونية أمين الفتوى

جدل تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء بـ"تشريعية النواب".. ماذا حدث؟
