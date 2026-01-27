إعلان

سيناتور أمريكي يدعو لتسليح المتظاهرين في إيران للإطاحة بخامنئي

كتب : مصراوي

10:15 م 27/01/2026

السيناتور الجمهوري تيد كروز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي
دعا السيناتور الجمهوري تيد كروز، إلى تسليح المتظاهرين الإيرانيين بشكل فوري، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا.
وكتب كروز في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الثلاثاء: "يجب أن نقوم بتسليح المتظاهرين في إيران. الآن. إن قيام الشعب الإيراني بالإطاحة بآية الله خامنئي الطاغية الذي يهتف بشكل روتيني (الموت لأمريكا)، من شأنه أن يجعل أمريكا أكثر أمانا بكثير".

وجاء منشور كرزو تعليقا على منشور آخر شاركه يقول: "من مصدر موثوق في طهران: أخبروا جميع أصدقائكم ي الخارج، وكل من تعرفونه: ليس هناك أي شيء آخر يمكننا فعله هنا داخل إيران. لا شئ. إنهم يقتلون الناس بهذه الطرق، لقد هاجموا الناس بوحشية شديدة، إنهم يهاجموننا بهذه الطرق.. لقد فقدنا الكثير من الأرواح ولم يعد أحد يجرؤ على الخروج بعد الآن. يطلقون النار مباشرة بالرصاص. يقتلون على الفور. وحتى بعد القتل، يأتون ويقطعون رأسك، ويفعلون بك عددًا لا يحصى من الأشياء العنيفة الأخرى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تيد كروز احتجاجات إيران إيران تسليح المتظاهرين نظام خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اكتئاب وتوتر".. رسالة مؤثرة من محمد عبد المنعم بعد عودته للمشاركة في التدريبات
رياضة محلية

"اكتئاب وتوتر".. رسالة مؤثرة من محمد عبد المنعم بعد عودته للمشاركة في التدريبات
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل في أحدث ظهور
زووم

"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل في أحدث ظهور
جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
شئون عربية و دولية

جاهزية عسكرية ورسائل متناقضة.. لماذا تؤجل واشنطن معركة الحسم مع إيران؟
بالفيديو.. إيمي سمير غانم تغازل زوجها حسن الرداد
زووم

بالفيديو.. إيمي سمير غانم تغازل زوجها حسن الرداد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون