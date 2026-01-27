سيناتور أمريكي يدعو لتسليح المتظاهرين في إيران للإطاحة بخامنئي

كتب- محمود الطوخي

دعا السيناتور الجمهوري تيد كروز، إلى تسليح المتظاهرين الإيرانيين بشكل فوري، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا.

وكتب كروز في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الثلاثاء: "يجب أن نقوم بتسليح المتظاهرين في إيران. الآن. إن قيام الشعب الإيراني بالإطاحة بآية الله خامنئي الطاغية الذي يهتف بشكل روتيني (الموت لأمريكا)، من شأنه أن يجعل أمريكا أكثر أمانا بكثير".

We should be arming the protesters in Iran. NOW.



For the Iranian people to overthrow the Ayatollah—a tyrant who routinely chants “death to America”—would make America much, much safer. https://t.co/rj2rXtWV2I — Ted Cruz (@tedcruz) January 27, 2026

وجاء منشور كرزو تعليقا على منشور آخر شاركه يقول: "من مصدر موثوق في طهران: أخبروا جميع أصدقائكم ي الخارج، وكل من تعرفونه: ليس هناك أي شيء آخر يمكننا فعله هنا داخل إيران. لا شئ. إنهم يقتلون الناس بهذه الطرق، لقد هاجموا الناس بوحشية شديدة، إنهم يهاجموننا بهذه الطرق.. لقد فقدنا الكثير من الأرواح ولم يعد أحد يجرؤ على الخروج بعد الآن. يطلقون النار مباشرة بالرصاص. يقتلون على الفور. وحتى بعد القتل، يأتون ويقطعون رأسك، ويفعلون بك عددًا لا يحصى من الأشياء العنيفة الأخرى".