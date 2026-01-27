توفيق عكاشة عن الحروب والصراعات: "الموضوع شبه شبكة الشناوي" (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الصراع العالمي الجاري سيفرز مطالب واضحة تحدد موقف الدول، مشيرًا إلى أن هذا الصراع سيضع الجميع أمام خيارين مع الولايات المتحدة أو ضدها.

وأشار "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يعاني عند طلب أي قرض من الخارج، بينما الوضع الآن مختلف، إذ يتم الحصول على القروض بسرعة قبل أن تستكمل الإجراءات الرسمية، معقبًا: "مش عارف السبب، وهناك معلومات لا أستطيع الإفصاح عنها".

وأضاف أن هناك قضايا متعددة مرتبطة ببعضها البعض بشكل معقد، وأنها تشكل شبكة لا يمكن فصلها عن بعضها، مستشهدًا بما وصفه بمثال "شبكة جون الشناوي" في السنغال، مؤكدًا أن كل الأحداث مرتبطة ببعضها ضمن هذه الشبكة وكل شيء يدخل هذه الشبكة، على حد قوله.

وأوضح توفيق عكاشة، أنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل "الخطط الاستراتيجية" أو توجيه نصائح مباشرة للقيادة المصرية عبر الإعلام، لأن ذلك قد يفسد الأمور، قائلًا: "إن الإفصاح العلني قد يستغل من قبل المخططين لتغيير المسار.. لو قلت دلوقتي الناس كلها تعرف، وده هيخليهم يعملوا شغل تاني عشان يبوظ الكلام اللي أنا قولته".

وكشف عكاشة، عن سبب عدم تواصله مع أجهزة الدولة أو مؤسساتها لعرض مقترحاته وتحليلاته عليهم، قائلًا: "إن أحدًا لا يطلبه حاليًا، وأنه حتى لو طلب هو التواصل مع مسؤولين فإنهم لا يردون عليه".