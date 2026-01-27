إعلان

السيد البدوي: دعم عمرو موسى لسري الدين نتيجة "ضغط أدبي"

كتب : داليا الظنيني

10:24 م 27/01/2026

السيد البدوي

هاجم الدكتور السيد البدوي، المرشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، منافسه الدكتور هاني سري الدين، معتبرًا أنه "تنقل بين عدة كيانات سياسية قبل انضمامه لبيت الأمة".

وقال البدوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه أصيب بالدهشة من موقف عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، معتبراً أن دعمه لسري الدين جاء نتيجة "ضغط أدبي" نابع من علاقات إنسانية تربطهما ببعض.

وأضاف أن هاني سري الدين بدأ مسيرته في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، ثم انتقل لاحقاً إلى حزب "الدستور" تحت قيادة الدكتور محمد البرادعي، ومنه إلى حزب "المصريين الأحرار" مع المهندس نجيب ساويرس، قبل أن يحط الرحال أخيراً في حزب الوفد.

وتابع "البدوي" أن سري الدين التحق بالوفد في مارس 2017، وأنه هو من عينه عضواً بالهيئة العليا للحزب في ذلك الوقت تقديراً لمكانته التي كان يستحقها.

وفيما يخص الاتهامات الموجهة إليه بتبديد مبالغ ضخمة من ميزانية الحزب، قال البدوي إن "الحملات الإعلامية للوفد في عهده تكلفت الملايين وتحملها من ماله الخاص، حيث بلغت تكلفة الفيلم الدعائي الواحد مليون جنيه".

وأكد أنه سدد تأمينات متأخرة بلغت 3 ملايين جنيه، مشدداً على أنه لم يترك جنيهاً واحداً كدين على الحزب عقب رحيله.

السيد البدوي عمرو موسى سري الدين

