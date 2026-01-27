صورة اليوم بمعرض الكتاب| ظهور بارز للأديب الفلسطيني المحرر باسم خندقجي

أمين "الأعلى للآثار" يتفقد عددًا من المشروعات الأثرية بالأقصر

تصوير- محمود بكار:

ظهر الكاتب والروائي الفلسطيني باسم خندقجي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم للمشاركة في ندوة بعنوان "دور العمل الثقافي والقوى الناعمة في مناصرة القضية الفلسطينية"، أدارتها الشاعرة ديما محمود، وشارك بها الكاتب والدبلوماسي ناجي الناجي، والروائي شفيق التلولي، والفنان التشكيلي الفلسطيني فايز سرساوي.

ومن جانبه أعرب خندقجي في تصريحات لمصراوي، عن سعادته لمشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ووجه خندقجي الشكر للدولة المصرية التي احتضنته فور خروجه من السجن الذي استمر لفترة أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد خندقجي أن هذه المرة الأولى التي يحضر فيها معرضًا للكتاب بعد عقدين قضاها خلف الأسوار، مشيراً إلى أنها لحظة فارقة في حياته.

وقال خندقجي: إن معرض القاهرة الدولي للكتاب له مكانة خاصة في وجدانه، وأنه كان يحلم بأن يكون حاضرًا بين الكتب والقراء.