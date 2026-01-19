أزهري: اللي يحرم غيره من الميراث لن يدخل الجنة

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ عبد الوارث عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الأمور الخاصة بالمواريث مذكورة في القرآن الكريم، وأن من يقول إن الرجل يحصل على ميراث أكثر من المرأة، فهو أمر غير صحيح، لأن حصول الرجل على ضعف ميراث المرأة يكون إذا كانت صلة القرابة واحدة.

وأضاف عبد الوارث، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” المذاع عبر قناة" هي": أنه لا يجوز لأي إنسان أن يتفاوض في الميراث، ولا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من حقها في الميراث معلقًا: هناك بعض الرجال التي تكون من عائلات كبيرة تمنع حصول السيدات على جزء من الميراث بحجة « هي أرض أبونا هتروح لغيرنا».

ولفت إلى أن من قطع ميراثَ وارثِهِ قطعَ اللهُ ميراثَهُ منَ الجنةِ، معلقًا :" اللي يحرم حد من ميراثه تحرم عليه الجنة.. وأن هذا حديث صحيح لـ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"

وأشار إلى أن الشخص الذي يحرم شقيقته من الميراث يمنع من دخول الجنة، لآن توزيع الميراث الصحيح مرتبط بدخول الجنة، وأن الله قال في كتابة الكريم :" تلك حدود الله فلا تعتدوها".

وأوضح أن توزيع الميراث يكون مثل الصلاة والصوم، وأن من يمنع عن ذلك يعادي الله، ويخالف أوامر الله، ولذلك على الجميع الحذر من مخالفة الأمور الشرعية.

