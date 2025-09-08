كتب - علي شبل:

فتوى عجيبة وسؤال غريب تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، يقول صاحبه: بينما أتريض على الشاطئ الداخلي للنيل قابلت عاملا بسيطا فوقفت أحادثه وتطرق بنا الحديث أن سألته هل تقيم الصلاة؟.. وكان الرجل صادقا معي في الحديث فقال: لا أصلي الا الجمعة قلت له: ولم؟.. فأجابني ببساطة ودون لي لعنق الحقيقة لأن صلاة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع كله يغفر الله لمن صلاها ما بين الجمعتين.. فهل ما قاله هذا صحيح؟؟؟!!

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن الذنوب التي يرتكبها المسلم قسمان: صغائر وكبائر.. فالصغائر يكفرها اجتناب الكبائر قال المولى التواب (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما).

وقال تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات) أي الصغائر وقال صلى الله عليه وسلم :(وأتبع السيئة الحسنة تمحها).

وأشار إلى أن من الحسنات المكفرة للصغائر على سبيل المثال: الوضوء بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة والصيام والحج وهكذا.. أما الذنوب الكبائر فلا كفارة لها إلا بالتوبة المتمثلة في الابتعاد عنها، والندم على فعلها، وعدم العودة إليها لا يكفرها إلا ذلك.

أما بخصوص واقعه السؤال فيقول الدكتور عطية لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

أولا إن العبادات المكفرة للذنوب لا تكفر إلا الصغائر وشرط تكفيرها للصغائر أن يكون الإنسان مجتنبا الكبائر.

ثانيا إن عدم الصلاة من أكبر الكبائر لأنها بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم) أي أن الصلاة هي الفارقه والعلامة المميزة الفاصلة بين المؤمن والكافر( فمن تركها فقد كفر).

ولفت إلى أن فهم المحاور لنا كان على طريقة قوله تعالى (فويل للمصلين) دون أن يكمل النص القرآني الكريم حتى عبر أصحاب هذا الفهم عن فهمهم المغلوط فقالوا ما قال الله ويل للسكارى، ولكن قال ويل للمصلين، فالحديث الذي استدل به أخونا وجعل نفسه على أساسه في حل من عدم الصلاة بقية الاسبوع أو إن شئت قلت : الأسبوع كله ورد فيه ( ما اجتنبت الكبائر).. اي شرط تكفير ما ذكر بما ذكر اذا اجئتنب الإنسان الكبائر وترك الصلاة من الكبائر فلا يكفرها ولا يغني عنها صلاة الجمعة فقط بل لابد من الصلاة الأسبوع كله بل والعمر كله،والموت على ذلك... والله أعلم.

