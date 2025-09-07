كتب - علي شبل:

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تقول ما حكم إخراج الزكاة لزراعة نخيل أو أشجار زيتون، وما إذا كان ذلك يُعتبر صدقة جارية؟.

وفي رده، قال الدكتور علي فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إن الزكاة لها مصارف محددة، ويجب إعطاؤها للفقراء والمساكين بحيث يتملكها المستحقون، مؤكدًا أن إخراج الزكاة لزراعة أشجار أو مشاريع عامة لا يدخل ضمن مصارف الزكاة الشرعية.

وأضاف أن من يريد عمل صدقة جارية، مثل حفر آبار المياه أو زراعة النخيل وأشجار الزيتون أو غيرها من المشاريع المفيدة للناس، يمكنه ذلك بشرط أن تكون من ماله الخاص، بعيدًا عن الزكاة المفروضة. مشيرًا إلى أن هذا عمل صالح وثوابه عظيم، لكنها تُعامل كصدقة تطوعية مستقلة عن الزكاة، والواجب الشرعي للمال يظل في إعطائها لمستحقيها أولاً.

