كتب - علي شبل:

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والتي تُعد من أهم المناسبات الدينية في الوجدان الإسلامي، ومع اقترابها يتزايد الاهتمام بمعرفة حكم الاحتفال بتلك الذكرى العطرة، ومظاهرها المختلفة، من تناول الحلوى وتبادل الهدايا، حيث تحمل هذه الذكرى في طياتها معاني المحبة والرحمة والاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتشهد ذكرى الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الجدل حول مشروعية الاحتفال ومظاهره من جلسات الذكر والمديح وتوزيع الحلوى والتهادي بالطعام، وهو ما كشفته دار الإفتاء المصرية.

وردا على السؤال: اذكر أنواع الحلوى التي كانت تُباع حول ساحة المولد؟ وهل كانت عبارة عن تماثيل وعرائس أم عادية؟، قالت دار الإفتاء المصرية إن طرح السؤال بهذه الطريقة فيه إيهام شديد على عوام الناس بأن شراء حلوى المولد النبوي الشريف والتهادي بها أمر محرم شرعًا ولم يكن موجودًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحق أن يقال: هل شراء حلوى المولد النبوي الشريف والتهادي بها له أصل في الدين؟

وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، مؤكدة أنه يجوز شرعًا إحياء ذِكرى المولد النبوي الشريف بكافة مظاهر الفرح والسرور، ويَدخُل في ذلك ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في هذه المناسبة العطرة؛ وذلك محبةً منهم لما كان يحبه النبي من الطعام؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" أخرجه البخاري.

وأضافت الإفتاء: كما يجوز شرعًا تبادل الهدايا والحلوى إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» أخرجه مالك في "الموطأ". ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت.

وحول حكم ما يعرف بـ"حصان وعروسة المولد"، تقول الإفتاء: أما بعض أنواع حلوى المولد النبوي التي تشبه العرائس أو الأحصنة فهي مجرد أشكال عادية توارثتها بعض الثقافات العربية، إلا أنها لا تُقصد للعبادة -معاذ الله- إنما تُقصد للبهجة بشكلها ثم يتم صَهْرُها أو إذابتها ثم أكلها بعد ذلك، كغيرها من أنواع الحلوى، ومن قال بغير ذلك فليراجع سلامة عقله.

