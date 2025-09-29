موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الإثنين 29 سبتمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين، الموافق 29 سبتمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الإثنين 29 سبتمبر في تمام الساعة 5:21 ص، ويحل موعد الشروق في تمام الساعة 6.22 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 29 سبتمبر:

الفجر 5:21 ص

الشروق 6:47 ص

الظُّهْرِ 12:45 م

العصر 4.09 م

المغرب 6:43 م

العشاء 8.00 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهٰم إنا نسألك إيمانا يملأ قلوبنا ورضا يغمر أرواحنا، وتوفيقا يرافق خطانا.

اللهم امنحنا رزقا وتوفيقا لا يحد، وبركة في العمر والمال والولد، وافتح لنا أبواب الخير والعمل، واجعلنا ممن يحسنون الظن بك، واجعل لنا من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل دعاء قبولاً، ومن كل رزق زيادة ومن كل توفيق نجاحاً.

اللهم احشرنا تحت لواء نبينا يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، اللهم ثبت قلوبنا على توحيدك وحبك وحب نبيك واجعلنا من الراشدين.

اللهٰم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربّ ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبرا جميلا وبشرنا بما يسرنا ويحقق لنا أمانينا.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.