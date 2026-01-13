موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأربعاء 14 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 14 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 14 يناير، في تمام الساعة 12.04 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.04 م

العصر 2:57 م

المغرب 5.16 م

العشاء 6:38 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم احفظنا بحفظك وأكرمنا بعطائك الذي لا يُمنع، وارزقنا من خزائنك التي لا تنفد…

اللهم اجعلنا وأهلنا وأحبابنا في كنفك وفي رعايتك، لا نضيع ولا نهلك ولا نشقى…

اللهم إنّا نسألك العفو والعافية، والستر والرضا، والقبول والبركة، وحُسن الختام، وجنّتك دار السلام…

يا واسع الرحمة، يا أرحم الراحمين، يا من تقول للشيء كن فيكون…