إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأربعاء 14 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : علي شبل

05:00 ص 13/01/2026

موعد أذان الظهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 14 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأربعاء 14 يناير، في تمام الساعة 12.04 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.04 م

العصر 2:57 م

المغرب 5.16 م

العشاء 6:38 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم احفظنا بحفظك وأكرمنا بعطائك الذي لا يُمنع، وارزقنا من خزائنك التي لا تنفد…

اللهم اجعلنا وأهلنا وأحبابنا في كنفك وفي رعايتك، لا نضيع ولا نهلك ولا نشقى…

اللهم إنّا نسألك العفو والعافية، والستر والرضا، والقبول والبركة، وحُسن الختام، وجنّتك دار السلام…

يا واسع الرحمة، يا أرحم الراحمين، يا من تقول للشيء كن فيكون…

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان الظهر صلاة الظهر مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

15 صورة جديدة لزوجة محمد عواد بإطلالة شتوية
مصراوي ستوري

15 صورة جديدة لزوجة محمد عواد بإطلالة شتوية

مذكرة عاجلة من شعبة "العمالة بالخارج بمقترحات قانون العمل الجديد
أخبار مصر

مذكرة عاجلة من شعبة "العمالة بالخارج بمقترحات قانون العمل الجديد

غائب منذ أكثر من 60 عاما.. أمم أفريقيا 2025 تسجل رقما تاريخيا
رياضة عربية وعالمية

غائب منذ أكثر من 60 عاما.. أمم أفريقيا 2025 تسجل رقما تاريخيا
خطفت الأنظار تحت قبة البرلمان.. من هي النائبة ريهام أبو الحسن؟
أخبار مصر

خطفت الأنظار تحت قبة البرلمان.. من هي النائبة ريهام أبو الحسن؟
أمطار تصل القاهرة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء
أخبار مصر

أمطار تصل القاهرة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد