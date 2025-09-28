تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص يقول فيه: من فترة طويلة تقدمت لخطبة فتاة وشرحت لها كل ظروفي، وكان والدها قد قال لي: هنكلمك لاحقًا انتظرت فترة طويلة ولم يتواصل أحد معي، ثم سألتهم فكانت الإجابة أن كل شيء نصيب، لاحقًا اكتشفت أنهم اتريقوا علي، فما حكم تصرف البنت وأهلها في هذا الموقف؟ وكيف يجب التعامل مع مسألة الخطوبة والرفض بطريقة إنسانية؟.

وفي رده، قال الدكتور علي فخر، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، اليوم الأحد، إن أول قاعدة في مسائل الخطوبة والزواج هي التعامل بأسلوب إنساني يحترم مشاعر الطرفين.

وأضاف أمين الفتوى انه عندما يذهب العريس لمقابلة البنت أو أهلها، يجب أن تكون المقابلة بنية التعارف والاحترام، وإذا أعجب الطرفان ببعضهما يُكمل الأمر، وإذا لم يعجب أحدهما الآخر، يتم رفضه بأسلوب لائق دون التحدث عن الطرف الآخر بسلبية أو تشويه سمعته.

وأشار إلى ضرورة تحديد مدة محددة للرد بعد المقابلة سواء بالموافقة أو الرفض، لتجنب الانتظار الطويل والإحراج النفسي، موضحًا أن الحديث عن سبب الرفض يجب أن يكون في نطاق الخصوصية والأمانة، دون أن يتحول إلى فضح أو انتقاد للأهل أو البنت.

وأكد أن رفض الطرفين مبكرًا أفضل بكثير من الاستمرار في مراحل متعددة من الخطوبة أو الزواج في ظل شعور بعدم الراحة، لأن ذلك يقلّل المشاكل المستقبلية ويحمي المشاعر من الألم والإحراج، وفي النهاية كل شيء بيد الله، والنصيب يأتي في الوقت المناسب، فعلينا التصرف بحكمة وصدق منذ البداية حفاظًا على مشاعر الجميع وسلامتهم النفسية.

