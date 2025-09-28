هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أن الممتلكات نوعان: أشياء عامة مباحة للجميع مثل مياه النهر أو البحر، وأشياء مملوكة لأشخاص بعينهم يجب استئذانهم قبل استخدامها. وبناءً عليه، فإن خدمة الإنترنت الخاصة بالجار تعتبر ملكاً له، ومن الأفضل استئذانه قبل استخدامها، حتى لو كان الواي فاي مفتوحاً بلا كلمة مرور.

وأضاف اليداك خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الاتصال العفوي غير المقصود مثل أن يلتقط الهاتف الشبكة ويصل إشعار برسائل لا إثم فيه ولا حرج على الشخص، لكن الأفضل تنبيه الجار إلى ضرورة تأمين شبكته حتى لا تنفد باقته أو يتعرض لمشاكل.

كما حذّر من قيام بعض الأطفال أو الشباب باستخدام برامج اختراق لشبكات الواي فاي، مؤكداً أن هذا من أخطر الأفعال لما قد يسببه من مشكلات مالية وأمنية، خاصة مع انتشار المحافظ الإلكترونية على الهواتف.

وأكد أن مسؤولية متابعة الأبناء وتوجيههم تقع على عاتق الوالدين، وأن التربية السليمة تقتضي غرس المبادئ والأخلاق التي تمنع الاعتداء على خصوصيات الآخرين، مع مواكبة التطور التكنولوجي بشكل آمن وأخلاقي.



حكم استخدام الانترنت المتوفر في العمل هل هو جائز؟

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت، ما حكم استخدام الانترنت المتوفر في العمل هل هو جائز؟

وقال أمين الفتوى، في رده أن الأمر يتوقف على ما تقره جهة العمل، فيتوقف استخدام الموظفين للإنترنت في جهة أعمالهم حسب ما تتيحه جهة العمل، فإذا أتاحت جهة العمل استخدامه بشكل عام، فهو جائز، ولكن إذا حددت استخداما معينا للإنترنت فلا يجوز استخدامه إلا فيما حددته فقط.



هل يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة الغير المشفَّرة؟

أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس.

