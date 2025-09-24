موعد صلاة الفجر ليوم الأربعاء.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

يقدم مصراوي مواقيت الصلاة لليوم الأربعاء، الموافق 24 سبتمبر.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمواقيت والمساحة، يأتي موعد أذان صلاة الفجر في تمام الساعة 5.16، ويدخل وقت الشروق في الساعة 6.42، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

ومع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة يرصد مصراوي مواعيد الصلاة بشكل دوري ومحدث، وهو ما تجده في الرابط التالي: من هنا

ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالاذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب وأماناً من العذاب ونصيباً من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت فصلِّ على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.