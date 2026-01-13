إعلان

هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط أم لابد من شرائه كاش؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

07:48 م 13/01/2026

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رقية من الإسكندرية التي قالت: «هل يجوز شراء الذهب بالقسط ولا لازم أشتريه كاش؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن جمهور العلماء ذهبوا إلى منع بيع الذهب بالتقسيط باعتباره من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، باعتبار أن الذهب في أصله نقد وثمن، ولكن هناك قولًا مهمًا لعدد من كبار العلماء المعاصرين والمتقدمين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، فرّقوا فيه بين الذهب الخام والسبائك وبين الذهب المصوغ الذي تتزين به المرأة.

وبيّن أن الذهب المصوغ، وهو الحُلي التي تتزين بها المرأة، قد خرج بالصناعة المباحة من كونه نقدًا إلى كونه سلعة من جنس الثياب والمتاع، وبالتالي لم يعد يأخذ حكم النقد، وإنما صار من قبيل السلع التي يجوز بيعها بالأجل والتقسيط.

وأشار إلى أن الإمام ابن القيم نص على أن «الحُلي المباحة صارت بالصناعة المباحة من جنس الثياب والسلع، فلا تجب فيها الزكاة ولا يجري فيها الربا»، وهي عبارة مهمة ينبغي التنبه لها، خاصة ممن يشددون على الناس في هذا الباب.

وأكد أن هذا القول منقول أيضًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قرر أن الذهب إذا صار مصوغًا خرج من كونه نقدًا إلى كونه سلعة، فيجوز بيعه بالأجل وبالتقسيط ولو مع زيادة السعر مقابل الأجل.

وشدد على أن هذا المذهب مذهب يسير، ويراعي واقع الناس وحاجاتهم، ويدل على فقه دقيق في المعاملات المعاصرة، لافتًا إلى أن البيع في هذه الحالة يكون صحيحًا ولا حرج فيه شرعًا.

ونوّه إلى أن السبائك الذهبية والذهب الخام لها حكم آخر، لأنها ما زالت في حكم النقد، فلا يجوز بيعها إلا يدًا بيد، ولا يجوز فيها التأجيل أو التقسيط، بخلاف الذهب المصوغ المعد للزينة، الذي صار في حكم السلع والمتاع.

وأكد على أن التفريق بين الذهب المصوغ والسبائك هو القول الأيسر والأقرب لمقاصد الشريعة في التيسير على الناس، مع الالتزام بضوابط البيع الشرعي الواضحة.

اقرأ ايضًا:

التجليات الكبرى في معجزة الإسراء والمعراج.. يكشف عنها عالم أزهري

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"

الدكتور أسامة قابيل: عصابات التسول تسرق أموال الفقراء الحقيقيين من الفقراء والمساكين

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية محافظة الإسكندرية برنامج فتاوى الناس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء يشهد احتفالية 10 سنوات "سكن كل المصريين".. ماذا حدث؟
أخبار العقارات

رئيس الوزراء يشهد احتفالية 10 سنوات "سكن كل المصريين".. ماذا حدث؟
نهاية مأساوية.. كلب يمزق جسد صاحبه حتى الموت في ألمانيا
حوادث وقضايا

نهاية مأساوية.. كلب يمزق جسد صاحبه حتى الموت في ألمانيا
رمضان 2026.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "عرض وطلب"
زووم

رمضان 2026.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "عرض وطلب"
شهد هزيمة الأهلي وفأل حسن.. من هو حكم مباراة مصر والسنغال؟
رياضة عربية وعالمية

شهد هزيمة الأهلي وفأل حسن.. من هو حكم مباراة مصر والسنغال؟
"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
أخبار المحافظات

"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون