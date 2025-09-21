أمين الفتوى يحذر من تقنية تحريك صور المتوفين: جائزة شرعًا بشرط

كتب - علي شبل:

شدد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ضرورة مراعاة البُعْد الأخلاقي والشرعي لتقنية «الرحيل الرقمي»، والتي تستخدم في تحريك صور سابقة لأشخاص متوفين وجعلهم يتحدثون في مقاطع فيديو بواسطة تقنيات (AI).

وقال أمين الفتوى إن تقنيات (AI) الآن قادرة على تحريك الصور الثابتة بحيث تصبح مُتحرِّكة، أو تصبح متحركة بتقنية الفيديو بدلًا من كونها ثابتة، خاصة "صور الـمُتَوفِّين"، موضحًا أن الشريعة الإسلامية إذ أباحت وسائل الترفيه لكونه مِن متطلبات الفطرة؛ إلَّا أنَّ هذه الإباحة مُقَيَّدة بألَّا تشتمل على سخريةٍ أو سُوءِ أدبٍ.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: فإذا كان لا مانع شرعًا مِن استخدام مثل هذه التطبيقات الحديثة، فالأَصْل فيها أنَّ هذا مباحٌ بشرط مراعاة خصوصية مَن أفضى إلى رَبِّه بألَّا يشتمل تحريك صورته على سخريةٍ أو سوء أدبٍ مع الميت، وبشرط ألَّا يؤدي ذلك إلى تدليسٍ أو ضررٍ بالغير؛ وذلك كما لو تَرتَّب على صورة المستخدم حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدَّلة.

"التربية الرقمية" الحل

وحسماً لجدلية الترفيه والأخلاق في صور (AI) غير اللائقة، سبق أن اقترح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حلا وهو تعزيز "التربية الرقمية" لبناء منظومة قيمية تحصِّن من الانزلاق في هذه الممارسات التي يرفضها الشرع والأخلاق.

وقال أمين الفتوى إن نشر الصور الـمُولَّدة بواسطة (AI) لنساءٍ بصورةٍ غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يقل حُرمةً وخطورةً عن نشر صورهن الحقيقية حال كونها غير لائقة أيضًا.

وأشار، في تصريحات سابقة، إلى أن الشريعة الإسلامية رغم إباحتها لوسائل الترفيه كمتطلب فطري فقد قيَّدت هذه الإباحة بضوابط صارمة، والتي مِن أهمها: ألَّا تشتمل على مُحرَّم، أو تنطوي على سخريةٍ، أو إساءة أدب.

ونبّه أمين الفتوى إلى أن خطورة هذه الممارسات تكمن في كونها لا تقل ضررًا عن تقنية "التزييف العميق" (Deepfake) التي تُستخدم في تلفيق مقاطع فيديو أو صوت مزيفة لإظهار أشخاص وكأنهم يقولون أو يفعلون ما لم يفعلوه حقيقةً.

وختم ربيع، قائلًا: نصيحتي في هذا السياق: هو تعزيز "التربية الرقمية" لبناء منظومة قيمية تحصِّن من الانزلاق في هذه الممارسات سواء إنتاجًا أو استهلاكًا.

اقرأ أيضاً:

هذه الأمور سبب قلة البركة في المال وكثرة الديون.. أمين الفتوى يوضح

يسري جبر يوضح سبب ذكر سيدنا إبراهيم في التشهد