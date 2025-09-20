موعد صلاة المغرب.. ومن دعاء الصالحين بعد ختم الصلاة

كتب-مصراوي:

يقدم مصراوي مواقيت الصلاة ليوم السبت، الموافق 20 سبتمبر.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمواقيت والمساحة، يأتي موعد أذان صلاة المغرب في تمام الساعة 6.56 م، حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

ومع تزايد البحث عن مواقيت الصلاة المختلفة يرصد مصراوي مواعيد الصلاة بشكل دوري ومحدث



ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالاذكار الواردة:

اللهٰم أنت المعين وبك الأنفس تستعين وبك القلوب تستكين فاجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين وبرضاك طامعين وفي ظل عرشك آمنين مطمئنين وفي الجنة خالدين.

اللهم ﻻ تجعل لنا هما إﻻ أزحته ولا ضيقا إﻻ فرجته ولا حزنا إلا أجليته ولا عسرا إلا يسرته ولا أمرا مستعصيا إﻻ حللته وحقق لنا كل ما نتمنى.

اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت ، ونستغفرك من قول يعقبه الندم ، أو فعل تزل به القدم ، فأنت الثقة لمن توكل عليك ، والعصمة لمن فوض أمره إليك {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور، الذي يفتح به الصدور، وجميع الأمور، من هو زين الكون والحب الرباني المكنون، بعدد كل ما قال له الله كن فيكون، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم النشور، بجاهك يا عزيز يا غفور، ويا خالق النبي محمد من نورك، والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم يا نور النور.

