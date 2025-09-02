أمين الفتوى يكشف دليل المحبة الصادقة للنبي

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن علامة المحبة الصادقة للنبي-صلى الله عليه وآله وسلم-هي كثرة الصلاة عليه ودوام ذكره، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا أحب شخصًا أكثر من ذكره، ومن ثم فإن كثرة الذكر والصلاة على النبي تعكس عمق المحبة وصدقها.

وأضاف ربيع، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإمام الشافعي رضي الله عنه رُؤي في المنام بعد وفاته، وسُئل عن حاله عند الله تعالى، فقال: "أدخلني ربي الجنة وزفني إليها كما تزف العروس"، وكان ذلك ببركة الصلاة الكثيرة على النبي، لا سيما الصلاة التي عُرفت بين المصريين بـ "الصلاة الشافعية"، وهي: "اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون".

وأوضح أن جميع صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة ومندوبة، حتى وإن لم ترد بنصها في القرآن أو السنة، لأن كل ما يتعلق بالجناب النبوي الشريف من ذكر، أو سيرة، أو خصال، أو حكايات يدخل في باب المحبة والتوقير.

وأكد أن من أراد أن يبلغ مرتبة المحبة الصادقة فعليه أولًا بالاتباع العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيًا بكثرة الصلاة والسلام عليه، مستشهدًا بحديث سيدنا أُبيّ بن كعب رضي الله عنه حينما قال للنبي إنه يكثر الصلاة عليه ويسأله: "كم أجعل لك من صلاتي؟" فأجابه النبي: "إذن تُكفى همك ويُغفر لك ذنبك".

كما شدد على أهمية معرفة سيرة النبي والتعرف على شخصيته وأخلاقه وخصائصه، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم عاتب الناس بقوله: "أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون"، مبينًا أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرًا موسميًا، وإنما هي قراءة دائمة لسيرته وشمائله حتى يزداد الارتباط به، فالنبي هو الإنسان الوحيد الذي حفظ الله سيرته بدقائقها وتفاصيلها عبر العصور.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

‏‏كيف ترى النبي في المنام؟.. 5 خطوات يكشف عنها عمرو خالد

خلاصة القول في حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. يكشف عنه مجدي عاشور