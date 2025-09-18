ما حكم حفظ القرآن في المسجد أثناء الحيض؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من إحدى السيدات تقول فيه: "أنا بحفظ القرآن الكريم في المسجد، وأثناء العذر الشرعي بمسك التليفون في إيدي وبحفظ، فهل هذا حرام؟

في رده، قال أمين الفتوى أن جمهور الفقهاء يقررون أن المرأة في فترة العذر الشهري لا تقرأ القرآن بقصد التعبد، لكن إذا كانت حافظة أو معلمة أو متعلمة وتخشى نسيانه، جاز لها القراءة للحاجة، خاصة من مصحف إلكتروني أو عبر الهاتف، لتفادي مس المصحف الورقي قدر الإمكان.

وأضاف شلبي، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن مسألة دخول المسجد واللبث فيه حال الحيض غير جائزة إلا للعبور، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا"، وأن حكم الحائض كحكم الجنب في هذا الباب.

وبيّن أمين الفتوى أن ما تفعله السائلة من حفظ القرآن في فترة العذر من غير ضرورة تعبّد محض.

