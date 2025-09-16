أمينة الفتوى: لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام صلاة المسافر

كتب-محمد قادوس:

أكدت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية وضعت الأحكام للرجال والنساء على حد سواء، إلا فيما ورد فيه نص يختص بأحدهما.

وأضافت حمام، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن صلاة المسافر لا تختلف أحكامها بالنسبة للمرأة عن الرجل، حيث تسري عليها نفس الرخص الشرعية الخاصة بالقصر والجمع.

وأوضحت أمينة الفتوى، أن القاعدة العامة أن النساء شقائق الرجال في المجتمع وفي الأحكام، ولا يوجد أي فارق جوهري في أحكام السفر بين الجنسين سواء فيما يتعلق بالصلاة أو الصيام.

وأشارت إلى أن الاستثناءات التي تخص المرأة تتعلق فقط بالأحوال التي نص عليها الشرع كفترات الحيض والنفاس.

كما لفتت إلى أن هناك أحكامًا مخصوصة بالرجل مثل صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والقتال والدفاع، وهي منصوص عليها بشكل صريح، لكنها لا تتعلق بأحكام السفر. وختمت بالتأكيد على أن كل ما يتعلق بالصلاة في السفر يطبق على الرجل والمرأة على السواء دون تمييز.

