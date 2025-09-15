كتب - علي شبل:

حسماً لجدلية الترفيه والأخلاق في صور (AI) غير اللائقة، اقترح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تعزيز "التربية الرقمية" لبناء منظومة قيمية تحصِّن من الانزلاق في هذه الممارسات التي يرفضها الشرع والأخلاق.

وقال أمين الفتوى إن التَّقدُّم المتسارع في تقنيات (AI) يطرح تحديات أخلاقية عميقة، ويأتي في مقدمتها الاستخدام المسيء لهذه الأدوات.

وفي هذا السياق، يقول ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإنَّ نشر الصور الـمُولَّدة بواسطة (AI) لنساءٍ بصورةٍ غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يقل حُرمةً وخطورةً عن نشر صورهن الحقيقية حال كونها غير لائقة أيضًا.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية رغم إباحتها لوسائل الترفيه كمتطلب فطري فقد قيَّدت هذه الإباحة بضوابط صارمة، والتي مِن أهمها: ألَّا تشتمل على مُحرَّم، أو تنطوي على سخريةٍ، أو إساءة أدب.

ونبّه أمين الفتوى إلى أن خطورة هذه الممارسات تكمن في كونها لا تقل ضررًا عن تقنية "التزييف العميق" (Deepfake) التي تُستخدم في تلفيق مقاطع فيديو أو صوت مزيفة لإظهار أشخاص وكأنهم يقولون أو يفعلون ما لم يفعلوه حقيقةً.

وختم ربيع، قائلًا: نصحيتي في هذا السياق: هو تعزيز "التربية الرقمية" لبناء منظومة قيمية تحصِّن من الانزلاق في هذه الممارسات سواء إنتاجًا أو استهلاكًا.

