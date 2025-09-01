إعلان

الأزهر للفتوى يوضح بالأسماء أعمام وعمات وأخوال النبي محمد

04:24 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

background

كتب- محمد قادوس:

في ذكرى مولده.. بيّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، أسماء أعمام وأخوال النبي-صلى الله عليه وسلم-.

قالت لجنة الفتاوى الالكترونية، مِنْ أعمام سيدنا رسول الله ﷺ الحارث، والزّبير، وعبدُ الكَعْبة، والمُقَوِّم، وضِرَار، وقُثَم، والمُغِيَرةُ، والغَيْدَاقُ، وَزَادَت بَعْضُ المصادر: العَوَّام، وهؤلاء لم يدركوا بعثته الشريفة، أما من أدركوها فأبو طَالِب، وأبو لَهَبٍ.

كما أدرك بعثته ﷺ وآمن به أَسَدُ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ سيِّدُ الشُّهداءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، والعبَّاس بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنهما.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أَمَّا عَمَّاتُهُ، فصفيَّة أُمُّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وعَاتِكة، وبَرَّة، وأَرْوَى، وأُمَيمَة، وأمُّ حَكِيمٍ البيْضَاء، أَسْلَمَ منهنَّ صَفِيَّة، وَاخْتُلِفَ فِي إِسلَامِ عَاتِكَة وأَرْوَى، وصحَّحَ بعضُ العُلماء إِسلامَ أَرْوَى.

وأما أخول النَّبي ﷺ هم بنو زُهْرَة بن كِلَاب، ومنهم سَعْد بن أبي وقَّاص أحد العَشرة المُبشَّرين بالجنَّة، أما إخوة أمِّه فثلاثةٌ؛ أخٌ هو: عَبْدُ يَغُوث بن وهْب، وأختان هما: فَاخِتَة بنت عَمْرو الزُّهريّة، والفُريْعَة بِنْتُ وهْب الزُّهريّة.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر الشريف لجنة الفتاوى الالكترونية
