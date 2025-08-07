إعلان

أستاذ بالأزهر يكشف معايير اختيار الزوجة الصالحة

04:07 م الخميس 07 أغسطس 2025

الدكتور هاني تمام

كتب-محمد قادوس:

كشف الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، معايير اختيار الزوجة موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"، مشيرًا إلى أن الإسلام لم يمنع الرجل من النظر إلى الجمال أو المال أو الحسب، لكنها أسباب ثانوية، في حين أن الدين يجب أن يكون الأساس، لأنه ينتج أخلاقًا حميدة.

وأكد تمام، خلال حواره ببرنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة" cbc": على ضرورة الصراحة والصدق في فترة الخطوبة، وألا يخفي أي من الطرفين عيوبه عن الآخر، حتى لا يفاجأ أحدهما بما يفسد الزواج لاحقًا، مضيفًا أن الرجل أيضًا عليه أن يختبر صفات الفتاة، كما هو مطلوب من الفتاة تجاهه، لضمان زواج ناجح.

وتابع أن الزوج الصالح هو من يمتلك تقوى الله، ويتعامل مع زوجته بالأخلاق الحسنة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة.

