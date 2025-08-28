شيخ الأزهر يوضح حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نرجو منكم توضيح حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ أجاب على ذلك الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، مفتي الجمهورية الأسبق وشيخ الأزهر الحالي، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال شيخ الأزهر توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز.

وأضاف الطيب، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم.

وأوضح شيخ الأزهر يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع.

