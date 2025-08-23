لماذا شبه النبي المؤمن بالنخلة؟.. استاذ بالأزهر يجيب

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن بالنخلة يحمل دلالات عظيمة، أبرزها عموم وجود الخير فيهما، موضحًا أن النخلة ذُكرت في القرآن الكريم أكثر من عشرين مرة، وفي الأحاديث النبوية الشريفة ما يقارب ثلاثمائة مرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": أن النخلة من الأشجار التي لا يسقط ورقها ولا يتحات، وكيفما وُجدت اندفع الناس للانتفاع بها، فهي تمنح الظل والثمر، ويُستفاد من أغصانها في صنع الأدوات، وحتى نواتها تُستخدم علفًا للدواب، مشيرًا إلى أن جميع أجزائها نافعة للناس.

وأوضح الأستاذ بالأزهر أن هذا التشبيه يبرز أن المؤمن الحقيقي كذلك، أينما كان نفع الناس، قائلاً: "إذا صاحبته نفعك، وإذا عملت معه نفعك، وإذا اقتربت منه نفعك، وإذا ابتعدت عنه نفعك"، لافتًا إلى أن الأذى لا يُتصور من المسلم، بل كله خير ونفع للآخرين.

وأشار نبوي، إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- في روايات أخرى شبّه المسلم بالغيث، أي المطر، الذي ينتفع به الناس حيثما نزل، مؤكّدًا أن المسلم ينبغي أن يكون نافعًا لأسرته، وبيئته، ومجتمعه، ووطنه.

وأكد أن تشبيه المؤمن بالنخلة يرسخ قاعدة عظيمة، وهي أن الخير من المؤمن ممتد في كل أحواله، كما أن النخلة بركة وخير دائم لا ينقطع نفعه.

