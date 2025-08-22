ما الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

ما الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام، وهي فرضٌ على كلّ مسلم ومسلمة، ومَن فاته أداء الصلاة لفترة طويلة وجب عليه أن يَقْضِيَ ما فاته منها.

وبينت لجنة الفتوى أن أيسر طريقة لذلك أن يُصَلِّيَ مع كل وقت حاضر وقتًا أو أكثر ممَّا فاته حتى يقضيَ ما عليه من الصلوات الفائتة.

هل ممكن نقصر الصلاة ونجمعها ونحن في "سفر المصيف"؟

وكان الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم قصر الصلاة وجمعها عند السفر بهدف النزهة والتصييف، قائلًا في بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة: إنه يجوز بشرطين:

الأول: يكون السفر مسافة القصر، وهي حوالي (84 كم تقريبًا).

الثاني: يكون الإقامة في المكان بعد الوصول أقل مِن أربعة أيام.

وأضاف ربيع، رداً على السؤال: هو دا مش سفر ترفيه، يعني "نتفسَّح ونُصلِّي أقل من المعتاد"!!

قائلًا: حتى لو كان ترفيه، أهم شيء يكون السَّفر لشيء مش حرام، والمصيف سَفَر مش حرام.

