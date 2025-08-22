أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات

كتب - علي شبل:

انتقد الداعية الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، مقولة شعبية رائجة، يرددها الكثير للدلالة على أهمية وجود الزوج في حياة أي أنثى، وهي مقولة "ضل رجل ولا ضل حيطة".

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر إن هذا الكلام الشائع بين بعض الناس، ضيّع حياة كثير من البنات، وأدخل بعضهن في دوامة قهر وضغط نفسي وظلم كبير ومستمر.

وأكد تمام، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الحقيقة أن ظل الله أولى وأرحم وأعظم من أي شيء،كلافتا إلى أن الشرع الشريف كفل للمرأة كل الحقوق، وأمر بالإحسان إليها، قال ﷺ: «النساء شقائق الرجال»، وقال أيضًا: «استوصوا بالنساء خيرًا».

فالمرأة مكرَّمة عند الله، وليس لأحد أن يهينها أو يذلها.

ووجه الداعية الإسلامي النصح للفتيات قائلًا: لتعلم كل بنت أن الجلوس في بيت أهلها معززة مكرمة… خير لها من زواجٍ بلا مودة ولا رحمة، أو حياةٍ تنتهي بطلاق وتشريد.

وشدد على أن الزواج في الإسلام ليس لقبًا اجتماعيًا ولا مظهرًا فارغًا، إنما هو سكن ورحمة ومودة، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

ووجه تمام نصيحة للرجال والأزواج، قائلًا: أيها الرجل… زوجتك أمانة بين يديك، وستُسأل عنها أمام الله يوم القيامة.. وكما تحب أن تُعامل ابنتك بالرحمة والمودة… فابدأ أنت بذلك مع زوجتك.. واعلم أن الشرع أباح الطلاق عند الحاجة، لكنه لم يبح لك ظلمًا ولا قهرًا، فالظلم ظلمات يوم القيامة.

وختم داعيا: اللهم احفظ بناتنا وشبابنا، واجعل بيوتنا عامرةً بالمودة والرحمة، وجنّبنا الظلم والسوء، واملأ قلوبنا بحسن التعلق بك يا كريم.

