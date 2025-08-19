من هم أبعد الناس عن ربنا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن القرب من الله تعالى يرتبط ارتباطًا وثيقًا برقة القلب والتحلي بمعاني الرحمة، موضحًا أن "أبعد القلوب عن الله عز وجل هي القلوب القاسية، بينما القلوب الرقيقة الرحيمة هي الأقرب إلى الله حقًا".

وأضاف تمام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإنسان القريب من الله "تظهر عليه سمات الرحمة واللين في معاملاته مع الآخرين"، مشيرًا إلى أن مظاهر العبادة الشكلية وحدها لا تكفي إذا افتقد القلب للرحمة الحقيقية.

وشدد على أن القرب من الله ينعكس في صفات العبد وسلوكه، إذ يكون رحيمًا بخلقه، ويخشى ربه في كل موقف، موضحًا أن "من كان قاسي القلب فهو بعيد عن الله حتى لو ادعى العكس".

وتابع أن الله سبحانه وتعالى فتح باب الأمل لعباده جميعًا بقوله: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا}، لافتًا إلى أن تكرار الرحمة في الآية مرتين يبعث برسالة طمأنينة لكل مذنب بأن باب التوبة مفتوح دائمًا.

وأشار تمام إلى أن البشر غير معصومين من الزلل، لكن الخطأ لا ينبغي أن يقود إلى اليأس من رحمة الله، مبينًا أن "من يُغلق باب التوبة في وجه العصاة فقد جحد كتاب الله الذي نص صراحة على سعة مغفرته".

وأكد على أن القلوب النقية الرحيمة هي التي تعكس القرب الحقيقي من الله، وأن الأمل في مغفرته ورحمته يظل مفتوحًا أمام جميع العباد مهما عظمت .

