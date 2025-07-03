د.عصام الروبي: كيف تلزم نفسك بالصلاة؟

كتب-محمد قادوس:

طرح الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريفسؤالًا يقول: كيف نلزم أنفسنا بالصلاة؟ ليجيب على نفسه قائلًا إنه على العبد ان يجعل لنفسه منبها لكي يضبط به عليه أوقاته، خاصة في صلاة الفجر.

وقال الداعية الإسلامي إنه على العبد أن يكون لديه عزيمة وإرادة يجب ان تكون في قلبه بأنه سيقطع نومه وسيقوم العبد من نومه لكي يؤدي حق الله، مؤكدًا ان العبد

لو نوى ان يقوم للصلاة فعليه ان يعلم أنه سيقوم لأداء الصلاة وسيوفقه الله.

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:على العبد ان يستحضر عظمة الله في قلبه، وعليه أن يعرف أن الصلاة هي عماد دينه، وهي عماد

الدين فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، فصلاة الإنسان هي النجاة وهي البهران، وهي لقاء العبد بربه يلقاه يوم القيامة لكي يكون ممن بيض الله-تعالى-وجوههم.

وأوضح الداعية أنه على العبد ان يتذكر ذلك الوعيد الذي ذكره ربنا-سبحانه وتعالى-في القرآن الكريم في سورة مريم،" فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا

الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا"، مشيرًا إلى ان الغي هو وعيد من الله شديد وهو واد في جهنم.

وأكد الروبي أن الصلاة هي أنس المشتاقين ورمز المحبين وصله المحبين، وتكون رمز العبودية لله رب العالمين.

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