كتب-محمد قادوس:

في واقعة مؤثرة وحزينة عاشتها محافظة بورسعيد بعد وفاة رجل الأعمال السيد موافي، الذي توفي داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، ثم لحقت به زوجته السيدة فاطمة حمام بعد ساعتين فقط من وفاته، تساءل البعض: "هل الزوجة التي تحب زوجها في الدنيا وتلحق به سريعاً تكون هي زوجته أيضاً في الآخرة؟".

وأجاب الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، في رده على سؤال مصراوي، قائلاً: "الزوجة التي كانت مع زوجها في الدنيا وكان بينهما مودة ورحمة وحب صادق، يُرجى لهما أن يكونا معاً في الجنة إذا كانا من أهل الإيمان والطاعة، قال الله تعالى في القرآن الكريم:" وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ".

وقوله تعالى:" جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ".

وتابع: "يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:" المرء مع من أحب"، وكذلك عن النبي ﷺ أنه قال:" إن المرأة لَتُرْفَعُ إلى درجة زوجها في الجنة، وإن كانت دونه في العمل، ليقرّ الله بها عينه"، رواه الطبراني والبيهقي، لافتا إلى أن من أحب شخصاً في الله، وكان كلاهما من أهل الخير، جمعهما الله في الآخرة كما جمع بينهما في الدنيا"

وأوضح خليل: "هذه القصص التي نسمعها عن وفاة زوجين متحابين بفارق ساعات قليلة، هي صورة من صور الوفاء والحب الخالص الذي قد يُبشر بحسن الخاتمة، نسأل الله أن يجمع بين كل محبين في جنات النعيم.

وأضاف أن هذا النوع من الحب الصادق هو من نعم الله في الدنيا، والوفاء فيه يترك أثراً طيباً وذكراً حسناً بين الناس، لافتا إلى أن الزوجة الصالحة في الدنيا تكون زوجة لزوجها الصالح في الجنة.



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