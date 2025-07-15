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أمين الفتوى: النفرة بين الزوجين تحتاج 3 خطوات للعلاج

03:52 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

الدكتور هشام ربيع

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كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النفرة بين الزوجين سواء من طرف الزوجة أو الزوج ليست أمرًا طبيعيًا إذا تجاوزت 24 ساعة، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لعلاج هذه الحالة قبل أن تتفاقم وتصل إلى طريق مسدود.

وأضاف ربيع، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هناك ثلاثة مستويات للتعامل مع المشاكل الزوجية، أولها: "الحوار المباشر والصريح بين الزوجين"، فكل طرف يجلس مع الآخر ليعبر عما يضايقه بوضوح واحترام، لأن غياب لغة الحوار يؤدي لتراكم المشاعر السلبية.

أما المستوى الثاني أوضح أمين الفتوى :" التدخل العائلي" عبر حَكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، بشرط أن يكونوا من أصحاب الحكمة والعقل، لأن أحيانًا البعض يتدخل بطريقة تزيد المشكلة بدلًا من حلها، وهنا شدد على ضرورة أن يكون الوسيط لديه "سياسة التفاوض وحكمة حل النزاعات".

وأوضح أمين الفتوى أن المستوى الثالث عند تعذر الحل بين الزوجين و الأسرتين هو:" اللجوء إلى المراكز المتخصصة التابعة للمؤسسة الدينية" مثل دار الإفتاء المصرية أو وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف أو وحدة الإرشاد الزوجي في دار الإفتاء، مؤكدًا أن هذه الوحدات تعمل مجانًا وبدون أي شروط في كل المحافظات.

وأكد د. هشام ربيع أن 95% من الأزواج الذين يأتون إلى دار الإفتاء "مكشرين"، يخرجون وهم مجبرون الخاطر بعد حل المشكلة بينهم، مشددًا على أن الطلاق ليس أول الحلول بل هو آخر باب يُطرق بعد استنفاد كل الوسائل الشرعية والنفسية والاجتماعية.

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هشام ربيع دار الإفتاء المصرية الزوجة الزوج
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