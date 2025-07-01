كتبت كل ما أملك لأولادي فهل يجوز أن أرجع فيما كتبت؟.. عالم أزهري يجيب

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: لقد كتبت كل ما أملك لأولادي في حياتي فهل يجوز لي أن أرجع فيما كتبت؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري: إن الوالد طالما أنه على قيد الحياة له الحرية المطلقة في أن يتصرف في أملاكه بما يشاء وكيف شاء، يتصرف في ماله إما هبة لأولاده أو أن يهب جزءا من ماله لأجنبي، يتصرف في ماله في حياته إما وقفا وإما وصية بأن يوصي جزءا من ماله لأية جهة من جهات البر.

وأوضح أن أهل العلم جعلوا الرجوع في الهبة بعد صدورها من الواهب إما محرمة وإما مكروهة، بل لا يجوز الرجوع في الهبة خاصة إذا تم إقباضها من الواهب وحازها الموهوب له.

وأضاف لاشين، في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: استثنى العلماء من هذا الحكم الوالد أذا أهدى شيئا لبعض أولاده أو كما جاء في السؤال وهب كل أولاده كل ما يملك، له أن يرجع فيما وهب، ولا يجوز لأولاده الذين وهب الوالد هذا المال لهم الاعتراض أو الاحتجاج أو المطالبة ببدل العين التي باعها الوالد بعد هبتها لأولاده، وكذلك إذا باع لهم ممتلكاته بيعا صوريا لم يقبض فيه الوالد ثمن ما باع لهم أن يرجع في ذلك.. هذا والله أعلم

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