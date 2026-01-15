ما هي الرائحة التي شمها النبي في الجنة؟.. د. هبة عوف تجيب

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن النبي محمد ﷺ عندما أُسري به ليلة الإسراء والمعراج، شمّ رائحة طيبة كالمسك تفوح في طريقه. وعندما سأل عن مصدرها، أخبره جبريل عليه السلام بأنها رائحة ماشطة شعر ابنة فرعون، وأبناؤها بسبب تمسكها بالإيمان بالله ورفضها للشرك.

وأضافت الدكتورة هبة عوف، فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن هذه القصة تمثل درسًا عظيمًا في الإيمان والصبر على الحق، مؤكدة أن هذا المشهد يعكس قيمة التضحية في سبيل العقيدة، وأهمية الإخلاص في العمل حتى لو كان بسيطًا. فالمرأة التي كانت مجرد "ماشطة" أصبحت سيرتها عبقًا يفوح في السماء بسبب إخلاصها.

وأشارت إلى أن هذا الدرس يتصل بالواقع الحديث، حيث يُطلب من كل مسلم ومسلمة التحلي بالأمانة والإخلاص في أداء واجباتهم اليومية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

كما أكدت أن المجتمع يحتاج اليوم إلى نماذج مضيئة تقتدي بتلك المرأة العظيمة في الالتزام بالمبادئ والقيم مهما كانت التحديات.

ودعت الناس إلى ترك أثر طيب في حياتهم، سواء بالكلمة الحسنة أو العمل الصالح، ليكون ذكرهم طيبًا في الدنيا وذخرًا لهم في الآخرة، كما كانت رائحة تلك المرأة المباركة التي أصبحت رمزًا خالدًا للإيمان والإحسان.

