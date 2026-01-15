إعلان

ما هي الرائحة التي شمها النبي في الجنة؟.. د. هبة عوف تجيب

كتب : محمد قادوس

07:35 م 15/01/2026

الدكتورة هبة عوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن النبي محمد ﷺ عندما أُسري به ليلة الإسراء والمعراج، شمّ رائحة طيبة كالمسك تفوح في طريقه. وعندما سأل عن مصدرها، أخبره جبريل عليه السلام بأنها رائحة ماشطة شعر ابنة فرعون، وأبناؤها بسبب تمسكها بالإيمان بالله ورفضها للشرك.

وأضافت الدكتورة هبة عوف، فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن هذه القصة تمثل درسًا عظيمًا في الإيمان والصبر على الحق، مؤكدة أن هذا المشهد يعكس قيمة التضحية في سبيل العقيدة، وأهمية الإخلاص في العمل حتى لو كان بسيطًا. فالمرأة التي كانت مجرد "ماشطة" أصبحت سيرتها عبقًا يفوح في السماء بسبب إخلاصها.

وأشارت إلى أن هذا الدرس يتصل بالواقع الحديث، حيث يُطلب من كل مسلم ومسلمة التحلي بالأمانة والإخلاص في أداء واجباتهم اليومية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

كما أكدت أن المجتمع يحتاج اليوم إلى نماذج مضيئة تقتدي بتلك المرأة العظيمة في الالتزام بالمبادئ والقيم مهما كانت التحديات.

ودعت الناس إلى ترك أثر طيب في حياتهم، سواء بالكلمة الحسنة أو العمل الصالح، ليكون ذكرهم طيبًا في الدنيا وذخرًا لهم في الآخرة، كما كانت رائحة تلك المرأة المباركة التي أصبحت رمزًا خالدًا للإيمان والإحسان.

اقرأ ايضًا:

لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى يكشف (فيديو)

علي جمعة: الإسراء والمعراج آيةٌ من آيات الله العظمى تعلمنا كيف نتعامل مع هذه الحياة

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتورة هبة عوف جامعة الأزهر النبي محمد ? ليلة الإسراء والمعراج إحياء ليلة الإسراء والمعراج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
شئون عربية و دولية

اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
أخبار المحافظات

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
سعر الذهب اليوم في مصر يقلل مكاسبه ويتراجع اتجاهه بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقلل مكاسبه ويتراجع اتجاهه بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات