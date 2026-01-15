هل يجب تكرار العمرة لكل من يطلب الدعاء؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين قال فيه:" لما بسافر أعمل عمرة أصحابي بيفضلوا يقولوا لي اعمل لنا عمرة وادعي لنا، وبعد كده ييجي أصحاب تانين يقولوا لي اعمل لنا عمرة وادعي لنا، وأرجع أحلق تاني وأعمل عمرة تاني ليهم، ودلوقتي زي ما أنتم شايفين مافيش حاجة في شعري خالص، كده صح ولا غلط؟ أرجو الإفادة".

وقال أمين الفتوى، أن هذا الفهم غير صحيح، مشيرًا إلى أن السائل يعتقد أن كل دعاء لابد أن يكون مرتبطًا بأداء عمرة مستقلة، مؤكدًا أنه لم يقل أحد من الفقهاء إن الدعاء مرتبط بالعمرة، فحضرتك إذا أديت عمرتك سواء كانت الفريضة أو السنة، وخلال هذه العمرة دعوت لأصدقائك أحمد أو محمود أو فاطمة أو زينب أو كريم أو أي إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، فقد أديت ما عليك، وبعد ذلك لو جاءك شخص آخر وطلب منك الدعاء له، فليس مطلوبًا منك أن تذهب لتؤدي عمرة جديدة من أجله، وإنما يكفي أن تدعو له في مكة المكرمة أو عند الكعبة المشرفة أو في أي مكان بما تشاء.

وأوضح كمال، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أنه لا يوجد أي ارتباط بين أداء العمرة وبين الدعاء للناس، وليس شرطًا أن يعتمر الإنسان في كل مرة يُطلب منه الدعاء، بل الدعاء جائز ومشروع في كل وقت، سواء في الحرم أو غيره.

وتطرق أمين الفتوى إلى مسألة التحلل المتكرر بسبب تكرار العمرة، موضحًا أن التحلل ركن من أركان العمرة، فإذا لم يكن هناك شعر بسبب تكرار الحلق، فإن العلماء يقولون يكفي إمرار الموس على الرأس، وبذلك يكون قد تحلل ولا شيء عليه إن شاء الله.

اقرأ ايضًا:

لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى يكشف (فيديو)

علي جمعة: الإسراء والمعراج آيةٌ من آيات الله العظمى تعلمنا كيف نتعامل مع هذه الحياة