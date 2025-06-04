كتب- علي شبل:

وجه الشيخ محمد أبوبكر، الداعية بالأوقاف، رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد قرار وزارة الأوقاف بنقله خطيبا بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بعد توجه الداعية إلى أداء مناسك الحج دون موافقة الوزارة.

وفي رسالته برر الداعية الإسلامي سفره إلى الحج محرما مع زوجته التي توجه برفقتها إلى الأراضي المقدسة، قائلًا في رسالته، التي نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

(وداعًا أيها الجامع العريق.. دخلتُ جامع الفتح شاكياً، وكنت أرغب البقاء فى جامع الناصر صلاح الدين بالمنيل فأحياني الله فيه، وها أنا أودّعه باكيًا…

قرار نقلي من إمامة هذا الصرح العظيم إلى محافظة الوادى الجديد جاء فقط لأنني سافرت لأداء فريضة الحج رغم أننى قدمت ما يفيد بكونى محرم لزوجتى التى تؤدى الفريضة هذا العام.

لما بلغت بالنقل لجامع الفتح كنت مهموماً حزيناً فقالت لى زوجتى حفظها الله لعل الله يفتح بك ويعيد لهذا الصرح سابق عهده، ولم تمر إلا أياماً معدودات وصار يوم الجمعة التى أكون فيها خطيباً حدثاً مشهوداً من الجماهير التى كانت تأتى من الصباح الباكر من شتى المحافظات ، رغم أن الشائع أن هذا المسجد ليس له جمهور ثابت لأنه يقع فى ميدان رمسيس والعجيب أنه صار له جمهور ثابت فى فترة وجيزة لدرجة أننى كنت أشفق على رجال الأمن من صعوبة الأمر نظراً للأعداد الغفيرة … هذا فضلاً عن الدروس اليومية التى كنت أتعجب من حرص الكثير على حضورها والالتزام بها…

ما فارقتك يومًا طوعًا، بل أقصاني القدر، وأنا على يقين أن الله لا يُضيع من أخلص له النية، وأخلص العمل.

سيبقى جامع الفتح في قلبي، وسيبقى أهله وأحبابه ودعاؤهم لي زادي في الطريق…

اللهم اجعل ما قدمته خالصًا لوجهك، مقبولًا عندك، مباركًا في الأثر، واجعل لي في كل مسجدٍ نصيبًا من الدعوة والخير.

وأنا لا أرى النقل لمحافظة الوادى الجديد عقوبة وإنما منحة إلهية وإن كنت لا أفهم الحكمة فيها ولكن حسبى قول ربى (والله يعلم وأنتم لا تعلمون)، وقول ربى (ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله)، ولعلها المنجية لى بين يدى ربى أن أقف بين يديه فأقول له وهو أعلم تركت أهلى وأولادى وأبعدت عن إقامتى لأننى حججت بيتك الحرام وكنت مشتاق لسيدنا النبى العدنان رغم أننى حصلت على أجازة رسمية من جهة العمل ورغم تقديمى لكل ما يفيد بصحة كلامى وموقفي وفقاً للوائح والقوانين ورغم أن قرار المنع صدر قبل موعد سفرى بيومين فقط والتزاماً منى أخرت موعد الطائرة دون جدوى ولا فائدة…

وداعًا أيها الصرح العريق الذى أحسب أنى لم أقصر فى حقك يوماً لا عملاً دعوياً ولا عملاً إدارياً وتنظيمياً ولا عملاً على مستوى النظافة والصيانة التى كنت أنفق فيها من مالى الخاص ومن قوت أولادى …

فإن لم نلتقِ فيك، فلنلتقِ في جنان الخلد بإذن الله…

وشكر الله لكل من ساعدنى فى هذا المكان العريق من الأجهزة الأمنية والتنظيمية المختلفة وشكر الله لجمهوري الغالى الذى مهما أبعدت فلن أبعد عنهم وأرى دوماً دعواتهم تغمرني وتحيط بى).

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أصدر مؤخرا قرارًا بنقل عدد من كبار الأئمة بالوزارة، بسبب مخالفتهم قرار الوزارة الأخير الذي نصّ على منع السفر للخارج لأداء فريضة الحج إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأوضحت المصادر أن من بين الأئمة الذين صدر قرار بنقلهم الدكتور يسري عزام، والدكتور محمد أبو بكر، والدكتور أسامة قابيل، بالإضافة إلى الشيخ محمد الدومي، حيث تم نقلهم إلى محافظتي أسوان والوادي الجديد، إضافة إلى محافظات أخرى.

يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الأوقاف على الالتزام بالتعليمات الصادرة، والحفاظ على الانضباط داخل الوزارة، وتعزيز احترام القوانين المنظمة للسفر الرسمي لأداء مناسك الحج.

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