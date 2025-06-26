ما هي الصلاة الكمالية؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن ما يُعرف بـ"الصلاة الكمالية" هي من الصيغ المباركة للصلاة على النبي ﷺ، وقد وردت عن بعض أهل الكشف والمعرفة بالله، وتُعرف بجزالة ألفاظها وشمول معناها، حيث جمعت بين تمجيد الله، وبيان كمال سيدنا محمد ﷺ في المقام المحمود.

وقال العالم الأزهري: الصلاة الكمالية صيغة من صيغ الصلاة على النبي ﷺ اشتهر بها الإمام أحمد التجاني وأهل الطريقة، ويقول فيها: اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ الفاتح لما أُغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم"، لافتا إلى أنها صيغة ذات معانٍ جليلة، وتُسمى أحيانًا بـ “الصلاة الفاتحية" أو "الصلاة الكمالية" لما فيها من كمال البيان وتمام المقام.

وأضاف خليل في تصريح خاص لمصراوي: ليست هذه الصيغة بدعة كما يظن البعض، بل هي من الذكر المشروع، إذ الصلاة على النبي ﷺ مشروعة بأي صيغة ما دامت لا تتضمن مخالفة شرعية، وقد قال ﷺ: (أكثروا من الصلاة عليّ)".

وتابع: الصيغ المختلفة في الصلاة على النبي ﷺ تنبع من حب الأمة له، وكلها مقبولة ما دامت خالية من الغلو أو الشرك، وهذه الصيغة لها أسرار ذوقية وأثر عجيب في تليين القلوب واستجلاب البركة.

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