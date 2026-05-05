أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن إعطاء الجزار أجره من لحم الأضحية لا يجوز شرعًا إذا كان ذلك على سبيل المقابل أو الأجرة، موضحًا أن الأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله، ولا يصح أن يُجعل جزء منها ثمنًا لعمل دنيوي.

وأوضح خلال تصريحات خاصة أن الفقهاء استندوا في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ألا يُعطى الجزار من الأضحية مقابل عمله، وإنما يُعطى أجره من مالٍ مستقل، حفاظًا على خلوّ القربة من أي شبهة بيع أو معاوضة.

وأشار إلى أنه يجوز إعطاء الجزار من لحم الأضحية على سبيل الهدية أو الصدقة، بشرط ألا يكون ذلك جزءًا من أجرته المتفق عليها، بل زيادةً وتبرعًا بعد دفع الأجر المالي كاملًا.

وأضاف أن الأصل في الأضحية أن تُقسّم إلى ثلاثة أجزاء: جزء لصاحبها، وجزء يُهدى، وجزء يُتصدق به، مؤكدًا أن هذا التقسيم مستحب وليس واجبًا، لكن يحقق مقاصد التكافل والتراحم.

وشدد على ضرورة تحري النية في الأضحية، وأن تكون خالصة لله تعالى، بعيدًا عن أي شبهة منفعة دنيوية، حتى ينال المسلم أجرها كاملًا.

وأكد على أن الالتزام بالأحكام الشرعية في مثل هذه التفاصيل يعكس تعظيم شعائر الله، مصداقًا لقوله تعالى: «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب».



