لماذا أقسم الله بليالي العشر من ذي الحجة؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

عالم أزهري: الله أقسم بالعشر الأوائل من ذي الحجة لعِظم فضلها وفضل العمل فيها

أكد الشيخ أحمد خليل أن العشر الأوائل من ذي الحجة من أعظم الأيام عند الله، مشيرًا إلى أن الله تعالى أقسم بها في القرآن لما لها من مكانة عظيمة، وأنها تجمع أمهات العبادات وتعد فرصة كبيرة للإكثار من الذكر والعمل الصالح والتقرب إلى الله.

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن قسم الله تعالى بليالي العشر من ذي الحجة في قوله: "وَالْفَجْرِ • وَلَيَالٍ عَشْرٍ" [الفجر: 1-2]، دليل قاطع على عِظم مكانتها ورفعة قدرها، موضحًا أن الله سبحانه لا يُقسم إلا بعظيم الشأن.

وأوضح العالم الأزهري، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه الأيام المباركة خصّها الله بفضائل عظيمة، حيث قال تعالى: "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ" [الحج: 28]، وهي أيام العشر، كما قال أيضًا: "وَالْفَجْرِ • وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، مما يدل على اجتماع شرف الزمان وعظمة العبادة فيها.

وأضاف أن هذه الأيام تتميز باجتماع أمهات العبادات؛ من صلاة وصيام وصدقة وحج، وهو ما لا يتوفر في غيرها، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".

وأشار إلى أن يوم عرفة من أعظم هذه الأيام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من يومٍ أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة"، كما أن صيامه يكفّر سنتين، لقوله: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والتي بعده".

وشدد الشيخ أحمد خليل على أن اغتنام هذه الأيام يكون بالإكثار من الذكر، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من أيامٍ أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".

ولفت إلى أن العشر من ذي الحجة فرصة عظيمة لتجديد الإيمان، والتقرب إلى الله، ومراجعة النفس، مؤكدًا أن من حُرم خيرها فقد حُرم خيرًا كثيرًا.

