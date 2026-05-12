أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن إخراج زكاة المال في شهر ذي الحجة جائز شرعًا ولا حرج فيه، بل هو من الأعمال المستحبة التي يزداد فضلها في الأيام المباركة.

وأوضح أن الأصل في زكاة المال أن تُخرج عند تمام الحول وبلوغ النصاب، لكن يجوز تعجيلها قبل موعدها إذا وُجدت حاجة أو مصلحة للفقراء، مشيرًا إلى أن شهر ذي الحجة، وخاصة العشر الأوائل، من أعظم مواسم الطاعات التي يتقرب فيها المسلم إلى الله بمختلف القربات، ومنها الصدقات والزكاة.

وأضاف أن تعجيل الزكاة في هذه الأيام قد يكون أولى لما فيها من اجتماع فضل الزمان مع سد حاجة المحتاجين، خاصة مع زيادة النفقات على الأسر الفقيرة في موسم العيد.

وشدد على أن إخراج الزكاة في وقتها المحدد يظل هو الأصل، لكن من أراد التعجيل أو وافق موعد زكاته هذه الأيام فلا حرج، وله أجر عظيم بإذن الله، مؤكدًا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام ووسيلة لتطهير المال والنفس، لقوله تعالى: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها”.

وشدد على أن اغتنام مواسم الخير، وعلى رأسها أيام ذي الحجة، من علامات توفيق الله للعبد، داعيًا المسلمين إلى المبادرة بإخراج الزكاة والصدقات وإدخال السرور على المحتاجين.

