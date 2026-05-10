أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن اختيار الله تعالى لشهر ذو القعدة ليكون من الأشهر الحرم ليس أمرًا عابرًا، بل هو تشريع قائم على حكمة عظيمة تتعلق بتنظيم حياة الناس دينيًا ودنيويًا.

وأوضح خلال تصريحات خاصة، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم:"إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ" [التوبة: 36]، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، وقد خصّها الله بمزيد من الحرمة وتعظيم الأجر.

وأضاف أن شهر ذو القعدة جاء ضمن ثلاثة أشهر متتالية (ذو القعدة وذو الحجة والمحرم)، ليحقق مقصدًا عظيمًا، وهو تأمين الناس في رحلتهم إلى الحج، حيث كان العرب قديمًا يتركون القتال في هذه الأشهر، فيسير الحاج في أمان ذهابًا وإيابًا، فيتهيأ قلبه للعبادة دون خوف أو اضطراب.

وأشار إلى أن من حكم اختيار هذا الشهر أيضًا أنه يسبق شهر الحج مباشرة، فيكون بمثابة تهيئة روحية للمؤمن، يترك فيها المعاصي، ويُقبل على الطاعات، استعدادًا لأعظم شعيرة في الإسلام.

وبيّن الشيخ أحمد خليل أن تعظيم هذه الأشهر لا يكون فقط بترك القتال، بل يشمل اجتناب الظلم والمعاصي، مستشهدًا بقوله تعالى:

"فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ"، أي أن الذنب فيها أعظم، كما أن الطاعة فيها أعظم أجرًا.

وأكد أن على المسلم أن يغتنم شهر ذو القعدة بالإكثار من الذكر والاستغفار، وصلة الأرحام، والتوبة الصادقة، لأنه موسم من مواسم القرب من الله، وفرصة لمراجعة النفس قبل دخول أيام الحج المباركة.

