خالد الجندي: الحج المرفّه والاستمتاع بنعم الله ليس فيه عيب أو خطأ

كتب - علي شبل:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاستمتاع بنعم الله وتيسير العبادة على النفس والحج المرفه ليس فيه أي خطأ أو عيب، مشددا على أن التيسير من مقاصد الشريعة.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»: «ما فيش عيب ولا خطأ إن ربنا يمُن على حد بنعمة المال فييسر على نفسه في أمر الطاعة، في ناس في الحج، وإحنا في عرفة بيكون في مخيمات فيها تكييفات، والناس قاعدة تتضرع إلى الله، ييجي واحد يقولك: هو ده حج؟ أنا عايز أطلع في الشمس، هو ده التعب!».

وأكد أن المشقة المقصودة ليست مطلوبة لذاتها، بل تتنافى مع مقصد الشريعة، مشيرًا إلى أن هناك من يصر على صعود جبل الرحمة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عرفة كلها موقف»، مضيفًا: «يبقى تطلع الجبل ليه؟ وتعرض حياتك للخطر ونفسك للشمس؟».

وأوضح الجندي أن قوله تعالى: «يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر» في القرآن جاء على سبيل التمثيل لا الحصر، وأن من استطاع أن يحج وهو في راحة وسعادة فله ذلك، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة النحل: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون»، قائلاً: «القرآن ما سابش حاجة، وقال بعدها «ويخلق ما لا تعلمون»، يعني التطور والراحة مش ممنوعة».

وتابع: «المشقة نوعان: مشقة مقصودة ومشقة غير مقصودة، المشقة المقصودة تقلل الأجر، أما المشقة غير المقصودة فتضاعف الأجر».

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