د. عصام الروبي يوضح" معنى قول الله تعالى" تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ "

كتب-محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤالا قال فيه ما معنى قول الله-تعالى-" تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ* مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ "؟

في رده، قال الداعية الإسلامي: معنى" تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ" أي أن أبي لهب بن عبد المطلب خسر عمله، وضل سعيه، مشيرًا إلى أن معنى" وتب" هي وعيد شديد من الله-سبحانه وتعالى-له لأنه خسر نفسه وذاته.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: معنى" مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ" فماله الذي جمعه لم ينفعه في شيء وكذلك ولده، عتبة ومعتب وعتيبة، منوها أن عتبة ومعتب، أسلموا يوم فتح مكة وحسن إسلامهما، وفرح النبي-صلى الله عليه وسلم-بإسلامهما، ولكن ابنة عتيبة لم يسلم، وإنما ناصب النبي العداء، ودعا عليه النبي، فسلط الله عليه أسدًا فافترسه، وذلك بسبب دعوة النبي عليه.

وبين العالم الأزهري أن أبي لهب رغم أنه كان عمًا للنبي-صلى الله عليه وسلم-ورغم هذه الصلة والقرابة، لم يغن عنه من الله شيئًا، لأنه كفر وناصب الرسول العداء فوعده الله بهذا الويل الشديد.

واختتم الروبي: "مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ* سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ" هذه الآية تعني أن أبي لهب سيدخل النار يوم القيامة وهي نار عظيمة متوهجة وسوف يكتوي بعذابها لإعراضه وصده عن سبيل الله.

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