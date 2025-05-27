الإفتاء تنصح بـ 5 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

كتب - علي شبل:

قبل بدء الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، نصحت دار الإفتاء المصرية ببعض الأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة لتحصيل عظيم الأجر والثواب.

وحددت الإفتاء 5 أعمال صالحة مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي:

1. كثرة الذكر:

يستحبُّ الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة، قال الله عز وجل: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: 28]

2. التَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ:

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ» رواه الإمام أحمد.

3. الصوم:

يسن صوم أول تسعة أيام من ذي الحجة؛ «وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ» أخرجه أبو داود.

4. يستحب لمن أراد أن يضحي، ألا يقص شيئًا من شعره أو أظفاره.

5. صيام يوم عرفة لغير الحاج:

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

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