هل يجوز دفن المرأة والرجل في قبر واحد؟.... سؤال تلقته وأجابت عليه الدكتورة هبة إبراهيم، عضوة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، موضحة أن الأصل في الشريعة أن يُدفن الرجال منفردين والنساء منفردات، حفاظًا على الخصوصية والستر حتى بعد الوفاة، مؤكدة أن هذا هو الحكم العام الذي ينبغي الالتزام به.

مخالفة الأصل في حالات الضرورة

وأوضحت عضوة الأزهر للفتوى، خلال لقائها ببرنامج فقه النساء، عبر فضائية الناس: أنه لا يُلجأ إلى مخالفة هذا الأصل إلا في حالات الضرورة، كعدم توافر مكان مستقل لدفن النساء، أو تعذر الفصل بينهم لأي سبب قهري، وهنا تُطبق القاعدة الفقهية التي تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن في أضيق الحدود.

يجب مراعاة وضع فاصل

وأضافت أنه في حال الاضطرار لدفن الرجل مع المرأة في قبر واحد، يجب مراعاة وضع حاجز من التراب بينهما للفصل، مع تقديم الرجل في مقدمة القبر وجعل المرأة خلفه، بما يحقق قدرًا من الفصل والستر، مؤكدة أن هذا الأمر لا يُصار إليه إلا عند الضرورة القصوى، ومع الحرص على الالتزام بالضوابط الشرعية قدر الإمكان.

اقرأ ايضًا:

